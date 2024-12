Piperspettacoloitaliano.it - Rita Savagnone ne Il Patriarca, che ruolo ha la madre di Claudio Amendola

Il grande pubblico l’ha conosciuta per ildi Gabriella Lanfranchi, ladi Lucia Liguori, nonché la suocera di Giulio Cesaroni. A distanza di 10 anni,torna in televisione al fianco di. Ma come è diventata oggie cheha ne Il?Chehane IlNe Il2,ha interpretato ildelladi Angelo, un uomo che ha aiuto Nemo a combattere contro il rivale Raoul Morabito. Anche lei, come Nemo Bandera, è affetta dalla malattia dell’Alzheimer. Dopo la morte di Angelo,hanno recitato insieme in una scena molto sofferta. Nemo ha provato a comunicarle che suo figlio non c’era più, ma la donna senza più memoria sembra non aver inteso cosa le stesse accadendo.