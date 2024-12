Ilrestodelcarlino.it - Predappio piange Turci, politico e presidente Avis

È morto a78 anni all’ospedale di Forlì Cesaredi, già vicesindaco e per una vitadell’locale. I suoi funerali si svolgeranno oggi, con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Pierantoni, per arrivare nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio dialle 15, dove sarà celebrata la messa di suffragio. Al termine del rito, la salma partirà per la cremazione a Cesena.lascia la moglie Renza, i figli Gianpaolo e Fabio con nuore e nipoti, e il fratello Gastone, impegnato anche lui nell’amministrazione comunale e nel volontariato, per tanti annidella Pro loco diAlta. Racconta Michela Picchi, attualedell’di, che conta 280 donatori: "Cesare è stato uno dei soci fondatori dell’associazione nel 1976, sempre impegnato al massimo come donatore e poi per tanti anni