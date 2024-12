Anteprima24.it - “pIERIno OGGI e DOMANI: da martedì una mostra per ricordare l’artista Panarese

Tempo di lettura: 2 minutiDal 10 al 30 dicembre 2024, la galleria Bosco Lucarelli, location nel cuore del centro storico di Benevento, sarà teatro di una straordinaria retrospettiva dedicata al maestro, recentemente scomparso. L’evento, intitolato “: il ricordo vivo nelle opere del maestro”, è inserito all’interno della rassegna natalizia Incanto di Natale e celebra l’arte di un uomo che ha saputo raccontare il mondo attraverso pennelli e tanta passione.Nato a Benevento il 29 giugno 1938,ha coltivato fin dall’infanzia una profonda passione per la pittura e la scultura, linguaggi attraverso i quali dava voce alla sua intima fiducia nello spirito che aleggia in ogni forma di creato. La sua arte, intrisa di significati e tecniche ricercate, si distingueva per la capacità di armonizzare forma, spazio e colore, riportando in vita momenti di un passato autentico e preservando l’essenza di paesi e luoghi non ancora contaminati dal consumismo moderno.