LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, italiani per sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla del di (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo maschile-2025 di sci. Si completa la due giorni dedicata alla velocità a in attesa del gigante che chiude il week end statunitense domani sera. Teatro è la mitica Birds of Prey, una pista storica e che regala sempre grandissimo spettacolo ad inizio stagione.Si preannuncia una battaglia a tre tra i grandi interpreti della specialità, il fenomeno svizzero che corrisponde al nome di Marco, che nella settimana dedicate a prove e discesa ha confermato di aver raggiunto la condizione ottimale e difficilmente battibile se riesce a trovare il ritmo giusto, il francese Cyprien Sarrazin c he sembra aver trovato equilibrio e solidità e l'austriaco Vincent Kriechmayr che è apparso in grande crescita di condizione nei giorni scorsi e vorrà dire la sua in chiave vittoria.