La sorella di Margaret Spada morta dopo l’operazione al naso | Non me la sento di dire ai giovani di non farli

Leggi su Open.online

Manuela, 28 anni, è ladi. La22enne èda un mese in seguito a un intervento di rinoplastica effettuato il 7 novembre scorso a Roma. La pm Eleonora Fini indaga per omicidio colposo i due medici autori del, Marco e Marco Antonio Procopio. Manuela ci tiene a rispondere alle critiche a sua: «Non era superficiale, era molto scrupolosa e qualsiasi scelta nella vita l’ha fatta in modo accurato. È arrivata in quello studioattente ricerche durate sei mesi, sui siti specializzati. Poi ha fatto ulteriori indagini sui social dove venivano pubblicati i video e le recensioni dei pazienti che parlavano dei loro interventi, che si erano conclusi con risultati eccellenti».L’équipe, l’anestesista, il defibrillatore«Diciamocelo, nessuno, quando va a sottoporsi a un intervento — che sia l’estrazione di un dente o un’operazione più invasiva — domanda com’è formata l’equipe, se c’è un anestesista o se hanno un defibrillatore.