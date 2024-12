Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 8 dicembre: Abel pronto a svelare il segreto di Jimena, Lorenzo conquista Cavendish

Leggi su Movieplayer.it

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 8su Rete 4 alle 19.40: Manuel vuole allontanarsi da. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Il ritorno dialla tenuta provoca preoccupazioni in Jana e Manuel, timorosi che la sua presenza possa compromettere la loro relazione appena ricostruita. Entrambi avvertono la tensione, ma trovano un alleato in, che li rassicura sul suo sostegno .