Lanazione.it - Unione Polisportiva Policiano, i premi per l’Atleta dell’Anno 2024

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 dicembre– Laraduna il meglio del podismo aretino a conclusione della 32^ edizione del Grand Prix dove si assegnano iper. Quest’anno la vittoria è andata a Serluca Andrea dellache ha partecipato a tutte le 16 gare del Grand Prix mantenendo una condotta costante e continua con un vantaggio di circa 150 sul compagno di squadra Stefano Bettarelli che invece di gare ne ha fatte 14 mentre al 3° posto sempre dellaGiovanni Ciambriello vincitore 2 anni fa del Grand Prix. In campo femminile ancora una tripletta dellacon la vittoria di Giulia Sadocchi che ha condotto una stagione in crescita vincendo tantissime gare, al 2° posto Valentina Rossi staccata di circa 200 punti come pure Valentina Mattesini vincitrice lo scorso anno del Grand Prix (quest’anno qualche infortunio ne hanno condizionato il rendimento).