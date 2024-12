Thesocialpost.it - Nicola Liguori bruciato vivo mentre videochiama la fidanzata: ergastolo al suo amico Pasquale Pezzella

Frattamaggiore (Napoli) – È stato condannato all’, il 36enne accusato dell’omicidio di, avvenuto il 1° luglio 2022., sorpreso in un’aggressione brutale, era rimasto gravemente ustionato ed è morto dieci mesi dopo in ospedale.Leggi anche: Emanuela Chirilli, il fratello: “È morta bruciata viva”. Ecco perché era a NapoliI fatti del 1° luglio 2022si trovava su una panchina, impegnato in unata con la, quandolo ha aggredito dandogli fuoco. La ragazza è stata testimone involontaria dell’episodio, avvenuto nel quartiere dove vittima e aggressore vivevano e si conoscevano fin dall’infanzia.è stato soccorso dal fratello, a cui ha rivelato il nome dell’assalitore e il movente dell’aggressione: una vendetta legata al furto di uno scooter.