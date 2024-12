Ilrestodelcarlino.it - Maltratta e perseguita familiari. Tre anni di condanna e carcere

Un uomo di 51è statoto a tredie al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro complessivi in favore della sua ex convivente e dei loro due figli, vittime dimenti, stalking e lesioni e parti civili con la tutela dell’avvocato Alessandra Giovni. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti, che ha inoltre ritenuto la custodia inl’unica misura idonea a limitare la pericolosità dell’imputato. I fatti contestati risalgono al 2012 e si sono protratti per oltre un decennio. La violenza è iniziata quando la donna, incinta, fu colpita con uno schiaffo durante una lite. Successivamente, in un altro episodio, il figlio della coppia fu ferito con una scarpa antinfortunistica, riportando lesioni con giorni di prognosi certificati.