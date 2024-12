Uominiedonnenews.it - Don Matteo 14, Ottava Puntata: Martina Potrebbe Essere Incinta!

Don14,si comporta in modo strano ed attira i sospetti di Cecchini, che si convince che sia. Diego non molla con Vittoria!Don14 prosegue e, nel corso dell’ottavo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno i dubbi e i sospetti di Cecchini per quanto riguarda sua nipote. Infatti il maresciallo inizierà adsempre più convinto del fatto che la ragazza siaed effettivamente troverà diverse prove a sostegno di questo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Don14: dove eravamo rimasti?A Spoleto arriva la famosissima attrice Fiamma Durante. Si tratta di una notizia interessante per gli abitanti della cittadina, ma ben presto si scopre che la donna è la madre di Diego.