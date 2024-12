Ilnapolista.it - Conte ha mostrato chiaramente che oltre Rrahmani, Buongiorno e Olivera c’è il vuoto in difesa

hachec’è ilinNon era un Napoli 2.hachec’è ilin. Stasera Noslin ha segnato tre reti praticamente da fermo, lasciato solo dagli inguardabili Rafa Marin e Juan Jesus che con Spinazzola sono stati tra i peggiori in campo. Ngonge a destra non ha garantito fase difensiva e copertura, bene Neres e Simeone con Raspadori che fatica a trovare identità anche quando fa il trequartista. Baroni è un ottimo allenatore e ha impiegato 50 minuti per piegare questo Napoli alternativo.Nel primo tempo il Napoli a trazione offensiva in realtà si difende e male. La Lazio prende campo e predominio fino a procurarsi un rigore su uno dei diversi svarioni sulla catena di destra dove Zerbin, Ngonge e Raspadori faticano.