Ilrestodelcarlino.it - Borello, la denuncia di FdI: "Campo sportivo in stato pietoso"

Duecentocinquantamila euro spesi per ile un’attesa interminabile con il terreno di gioco è ancora in condizioni terribili". Ad affermarlo è il consigliere di di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini che ha rivolto un’interrogazione alla giunta. "Qualcuno, fra Comune e ditte appaltatrici ha sbagliato ma nessuno si assume le proprie colpe. Ora sono in arrivo altre risorse: cosa faranno con gli ulteriori 100mila euro da parte della struttura commissariale? Gli atleti, i bambini e i dirigenti della Vallesavio meritano un lavoro dignitoso". Pellegrini interviene a seguito della risposta ottenuta all’interrogazione comunale sulla gestione delle risorse messe a disposizione per ildi, gravemente danneggiato dall’alluvione. "Alla mia interrogazione per chiarire i costi degli interventi sull’impianto– incalza il consigliere - il Comune ha risposto chiarendo che per la sistemazione del1 e per ilsintetico a 5 sono stati spesi 250mila euro: 150mila da una donazione da parte di Conad e i restanti 100mila euro provenienti dalla struttura commissariale.