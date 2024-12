Musica due concerti in Etiopia per il flautista Andrea Griminelli

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Un doppio recital inper il flauto die il pianoforte di Amedeo Salvato con le musiche di Ennio Morricone. Questa sera, alle 19.30, a Villa Italia nel cuore di Addis Abeba e domani, venerdì 6 dicembre, alle 18 all’Auditorium G. Verdi, un doppio appuntamento con la magia di, un talento noto a livello mondiale che nel corso della sua lunga carriera ha suonato al fianco di Luciano Pavarotti,Bocelli, Sting e Zucchero e tanti altri big della. L’evento, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, si tiene nell’ambito di Suono Italiano, progetto del Cidim (Comitato Nazionale Italiano) che gode del contributo del ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Nel programma dei duesono inclusi alcuni dei brani più belli e conosciuti di Ennio Morricone: Saharan Dream (Il te? nel deserto), Medley (C’era una volta il West), My Heart and I (La Piovra), Medley (Nuovo Cinema Paradiso).