Lazio gli 8 momenti top di sempre | sì c’è anche quella Coppa Italia! Come li classificate?

Abbiamo scelto 8indimenticabili per i tifosi laziali e non solo.li mettereste in un’ipotetica classifica? Stasera,e Napoli si affrontano in un big match di, una competizione che evoca bellissimi ricordi ai tifosi biancocelesti. Con 7 vittorie nel palmarès, laè dietro solo a Juventus, Roma e Inter.Il gol di Lulic è sicuramente una pietra miliare nella storia della(AnsaFoto) – serieanews.comProprio i giallorossi, con 9 Coppe, sono un obiettivo dichiarato: accorciare il divario è fondamentale per tenere viva una rivalità storica, quasi una “piccola corsa alla stella” in versione, simile ache ha visto protagoniste Inter e Milan in Serie A con l’ormai celebre seconda stella.Lahaavuto un rapporto speciale con questa competizione.