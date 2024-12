Lortica.it - La cooperativa Giaggiolo di Castelfranco Pian di Scò vince l’Agricultural and Rural Inspiration Awards 2024

Leggi su Lortica.it

Ladidi Scòha conquistato il primo posto nella categoria Smart & Competitive Agriculture degli Agricultural and, un contest europeo che premia i progetti di Politica Agricola Comune (PAC). La vittoria è stata ottenuta grazie al progetto “Iris profumo di Toscana”, presentato dalladidi Scò (AR).Il progetto “Iris profumo di Toscana” è stato anche presentato all’interno del Festival La Toscana delle Donne, come esempio di riscattoe, innovazione e resilienza, con un forte focus sulla leadership femminile. “La Toscana delle Donne continua a raccogliere successi,” ha dichiarato Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza e ideatrice del festival. “Questo premio dimostra la capacità, il talento e la determinazione che Rossella Rabatti e la suahanno messo nel loro lavoro, portando in alto la Toscana.