Laprimapagina.it - Dardis: “Dislesso”, il nuovo singolo

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildisulle piattaforme digitali di streaming dal 22 novembre.“” è un brano che esplora il tema della comunicazione complicata dalla dislessia, in un contesto di relazione estiva. Il protagonista vive una serie di situazioni in cui la difficoltà a trovare le parole giuste crea fraintendimenti e momenti imbarazzanti. La dislessia non è solo un dettaglio personale, ma diventa il simbolo di una condizione più ampia: il senso di inadeguatezza e la difficoltà di esprimere i propri sentimenti in modo autentico.La canzone si muove tra due livelli: da un lato, un’estate spensierata, con immagini di leggerezza e libertà (come una notte in spiaggia o un giro in moto), e dall’altro, l’interiorità del protagonista, segnata da confusione e frustrazione.