Lapresse.it - Caso Tramontano, lettera di Impagnatiello a ‘La Zanzara’: “Chiedo scusa a Giulia, le parlo ogni sera”

Ladal carcere di Alessandro, condannato in primo grado all’ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate la compagnaincinta al settimo mese a Senago (Milano), inviata al giornalista Giuseppe Cruciani e letta da quest’ultimo durante la trasmissione ‘Lasu Radio24. “Per quanto inutili ed imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse, a te, alla tua meravigliosa famiglia ed a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male. Mi manchi”, ha scritto. Il 31enne parla di un “vuoto che ho lasciato”, di un “abisso in cui nuoto”. “Le prime parole sono esclusivamente per te ‘Giuliet’ – con questo nomignolo la chiama– per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai“. E conclude: “Dentro me non cesi mai di splendere.