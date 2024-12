Puntomagazine.it - Stellantis: Nuovo Stop per lo stabilimento di Pomigliano D’Arco

I lavoratori di Trasnova in protesta per il mancato rinnovo della commessa, fermato lodi. Il rischio licenziamenti a gennaio(Napoli), 4 dicembre 2024 –alla produzione nellodia causa di un blocco degli ingressi merci attuato dai lavoratori di Trasnova, la società che gestisce il servizio di carico e scarico. La protesta è scattata lunedì e da allora il presidio davanti alla fabbrica continua, con i dipendenti di Trasnova che manifestano contro il mancato rinnovo della commessa da parte della casa automobilistica.Dopo la sospensione dei due turni di lavoro ieri, oggi loha fermato l’intera produzione, a causa dell’impossibilità di ricevere il materiale necessario per l’assemblaggio delle vetture.