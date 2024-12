Dilei.it - Sanseviera, dove posizionarla in casa, quanto bagnarla e quali benefici ha

La sansevieria, comunemente nota come lingua di suocera, è una pianta dalle molteplici virtù. Facile da curare e resistente, è perfetta per chi si avvicina al mondo del giardinaggio. Grazie alla sua capacità di assorbire tossine e purificare l’aria, questa pianta è considerata un vero alleato per migliorare l’ambiente domestico. Studi scientifici, come quelli condotti dall’Università di Parma, ne confermano l’efficacia nel contrastare sostanze nocive come formaldeide e benzene, rendendola ideale per gli spazi interni.Resistente e poco impegnativa, la Sansevieria è la compagna ideale per chi non ha tempo o voglia di dedicarsi a cure complicate. Con pochi accorgimenti, sarà sempre al massimo del suo splendore, decorando ogni angolo dellacon un tocco di eleganza naturale.In molte culture orientali, questa pianta è associata a valori come forza, resistenza e prosperità.