Mare Fuori | In arrivo il film su Rosa Ricci

In occasione della 47° edizione di Giornate Professionali di Cinema – Next Generation è stato annunciata la realizzazione delIl mio nome è.Sull’onda del grande successo della serie tv, la Picomedia di Roberto Sessa ha messo in cantiere uninteramente incentrato sulla protagonista, con la giovanissima attrice Maria Esposita pronta a rivestire i panni della oramai icona televisiva dei più giovani.Secondo le parole del CEO di Picomedia, ilsarà incentrato sulla vita diprima del suonel carcere minorile, ovvero quando non era ancora una criminale. L’idea è stata sviluppata negli ultimi due anni, ma ha avuto il via libera tra la conclusione della quinta stagione e la preparazione della sesta.La Serie tvLa serie è ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu.