Gli appuntamenti di Natale 2024 con film e serie tv su Netflix

Ilsi avvicina esi prepara per accogliere magicamente questa gioiosa ricorrenza. Tra pellicole emozionanti, commedie romantiche per scaldarsi il cuore e storie perfette per regalare qualche risata, ecco alcuni dei titoli presenti nel catalogo da non perdere assolutamente.I titoli suda non perdersi nel periodo NatalizioUno dei titoli da tenere d’occhio è Il treno dei bambini, una grande produzione italiana in arrivo il 4 dicembre. Tratto dal bestseller di Viola Ardone, ilè diretto da Cristina Comencini e nel cast ci sono Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone e la partecipazione di Stefano Accorsi.Il treno dei bambini è una pellicola che emozionerà tutte le famiglie attraverso la storia del piccolo Amerigo, un bambino di otto anni che, nell’Italia del dopoguerra, abbandona la povertà di Napoli per raggiungere il nord su uno dei “treni della felicità”.