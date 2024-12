Sport.quotidiano.net - F1, Red Bull contro McLaren: il caso ala e la lotta per il titolo costruttori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – Il mondialedi Formula 1 si deciderà all’ultima gara di Abu Dhabi dopo la penalizzazione inflitta a Lando Norris in Qatar, che ha consentito alla Ferrari di ridurre il gap a ventuno punti di ritardo. Fuori dallac’è invece Red, che nelle ultime due stagioni aveva vinto sia il mondiale piloti sia quello, ma in questo 2024 ha pagato evidentemente le scarse prestazioni del messicano Perez, probabilmente prossimo alla sostituzione o al ritiro. Così, è tornato in auge un duello storico in Formula 1, tra due marche antagoniste da una vita come appunto Ferrari ee nell’ultimo gp stagionale cercheranno di portare a casa uniridato molto ambito. La rossa, inoltre, non lo vince dal 2008 e per Fred Vasseur diventerebbe storico riportarlo a Maranello dopo sedici lunghi anni.