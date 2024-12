.com - Calcio Storico diventa “bene culturale”: il riconoscimento del Ministero. Battaglia vinta da Batini, Artusi e dai calcianti

Dopo tanti anni ce l'abbiamo fatta: ile il Corteo della Repubblica Fiorentina, gloriose rievocazione della partita e della sfilata dell'assedio di Firenze, da parte delle truppe di Carlo V, il 17 febbraio 1530,no "beni culturali, espressioni dell'identità collettiva", condeldella Cultura. E' un grande successo per Firenze e il suo straordinario retaggio. Una vittoria anche contro coloro, in particolare a Firenze e nei salotti radical chic, che hanno lottato contro il "gioco in livrea", definendolo, di volta in volta "brutale", oppure "selvaggio". O addirittura "inguardabile"