Vino senza alcol l’enologo Cotarella | Come togliere sangue a una persona ma un male necessario per il mercato in crisi

Dopo la bozza di decreto presentata dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, l’idea di una produzione italiana didiventa sempre più concreta. Non una novità per ilestero, già abituato alla nuova frontiera da diverso tempo. L’Italia finora era rimasta a guardare, fedele al divieto sancito dall’impianto normativo nazionale di chiamare “” qualunque bevanda con un tassoico inferiore agli 8,5 gradi. Ora il passo sembra possibile, con non pochi dubbi e timori di chi ne fa prima di tutto una questione di tradizione e patrimonio culturale. A commentare la decisione con Open è Riccardo, uno dei più autorevoli enologi del panorama nazionale e internazionale. Produttore appassionato, ma ancora prima scienziato delspiega il peso di una decisione del genere non solo in termini dima anche dal punto di vista della salute.