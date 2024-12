Liberoquotidiano.it - "Se Milly Carlucci mi vorrà...": Ballando, dopo la fuga fanno fuori anche Guillermo Mariotto?

L'ultimo mistero acon le Stelle è ladi: ha infatti abbandonato lo studio di Rai 1 durante la diretta di sabato 30 novembre. Una situazione che ha ovviamente sorpreso la conduttrice,se ne è andato con Amanda Lear, lasciando la puntata con un giurato in meno. Un forfait ancora avvolto dal mistero: cosa è successo, davvero? E ora, di quanto accaduto, parla direttamente, interpellato dalla AdnKronos: "Ho inviato una canzone di Cocciante a De Andreis (capo autore di, ndr) e mi ha risposto con una di Renato Zero. Semi, io ci sarò. Bisogna chiedere a lei". Insomma, ladallo studio in polemica con l'autore, voce che era trapelata e che lo stilista ha dunque confermato. Resta il fatto che il forfait non è passato inosservato, tanto che lo stessospiega che la sua presenza nelle prossime puntate sarà decisa direttamente dalla conduttrice.