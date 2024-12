Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, al Magico Parco di Natale circa 10mila visitatori nel weekend

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPrimo fine settimana boom per ildia Sanpersone hanno invaso ildel Grassano tutti ad ammirare un’atmosfera incantata, ed intanto già ci sono migliaia di prenotazioni per il prossimodell’Immacolata (sabato 7 e domenica 8 dicembre).Una volta entrati nelci sono ben 24 espositori di artigianato locale e prodotti tipici che fanno da cornice ad un’atmosfera incantata mentre si cammina sotto un cielo illuminato da scintillanti luminarie che trasformano il Grassano in un paesaggio fiabesco. Poi ben 12 punti gastronomici con prelibatezze da street food natalizio che nello scorsoha deliziato e nel prossimo delizierà i buongustai con piatti tradizionali e moderni, perfetti per riscaldare l’inverno.