Ilgiorno.it - San Francesco Saverio: vita e celebrazioni del santo del 3 Dicembre

San: ildel 3San, uno dei santi più venerati della Chiesa cattolica, è celebrato ogni anno il 3. Nato nel 1506 a Javier, nel Regno di Navarra (oggi parte della Spagna),è conosciuto per il suo ruolo fondamentale come missionario e per essere stato uno dei fondatori della Compagnia di Gesù, meglio nota come i Gesuiti. Lae le missioni di Sanincontrò Ignazio di Loyola all'Università di Parigi, dove entrambi studiavano. Insieme ad altri cinque compagni, nel 1534, fecero voto di povertà e castità, ponendo le basi per quello che sarebbe diventato l'ordine dei Gesuiti. Ordinato sacerdote nel 1537,partì per l'Asia nel 1541 come missionario pontificio, una decisione che segnò l'inizio di un viaggio incredibile attraverso l'India, il Sud-est asiatico e il Giappone.