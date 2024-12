Mistermovie.it - Mister Movie | Il Futuro è il Cinema e Serie TV da vedere Gratis in Streaming con Serially

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nell’affollato mondo dello, dove piattaforme come Netflix e Disney+ dominano il mercato con abbonamenti sempre più costosi, si distingue, un servizio italiano che offreTV gratuite. Nato dall’idea degli imprenditori Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, il progetto rappresenta una novità significativa, proponendo un modello di fruizione basato sull’inserimento di pubblicità brevi. Scopriamo nel dettaglio come funziona questa innovativa piattaforma.Che cos’èè una piattaforma diAVOD (Advertising Video on Demand), il che significa che gli utenti possono guardareTV gratuitamente in cambio della visione di brevi spot pubblicitari. Il servizio è pensato per un pubblico giovane e punta a rendere l’intrattenimento accessibile a tutti, senza dover pagare abbonamenti.