Lapresse.it - Mid & Small Milan 2024, 55 Pmi incontrano 177 investitori istituzionali: il 25% sono esteri

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Al via oggi la settima edizione di Mid, l’appuntamento annuale di riferimento per le società italiane di media capitalizzazione e glinazionali e internazionali, in programma il 3 e 4 dicembre a Palazzo Mezzanotte – Borsa Italiana. L’evento, organizzato da Virgilio IR con la sponsorizzazione di Alantra, Banca Akros – Banco BPM e Intermonte, in collaborazione con Barabino; Partners e CBA – Studio Legale e Tributario, si conferma una piattaforma strategica per il dialogo tra il tessuto imprenditoriale italiano e i mercati globali. Quest’anno, 55 società quotate hanno incontrato 177, provenienti da 111 case di investimento e affiancati da 43 analisti di 6 case e 8 broker. La presenza internazionale continua a rappresentare una componente significativa, con il 25% diprovenienti da Regno Unito, Svizzera, Francia, Germania e altre nazioni.