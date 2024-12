Tpi.it - Libera: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

: leQuesta sera, martedì 3 dicembre 2024, su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie con Lunetta Savino. In tutto sono previste quattro puntate. Un avvincente legal drama che seguirà le avventura di una coppia inedita, una giudice e un criminale che uniranno le forze per scoprire l’assassinofiglia di lei. Vediamo insieme la, ile ledi oggi.Nel primo episodio, dal titolo Dura lex sed lex,viene ascoltata dal PM De Marco sull’omicidio Rosani e il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero, la iscrive nella lista degli indagati nel tentativo di allontanarla dal tribunale di Trieste. Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare.Nel secondo episodio in onda oggi, dal titolo Abundans cautela non nocet, Pietro, diventato il primo indagato per l’omicidio di Vanni Rosani, viene trattenuto in carcere in custodia cautelare.