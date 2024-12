Lettera43.it - L’ex ministro della Difesa israeliana: «Nel nord di Gaza in atto una pulizia etnica»

Moshe Yaalon, exe già capo di stato maggiore israeliano, in un’intervista a Democracy TV ha accusato il governo di Netanyahu di condurre unanelStriscia di. «La mia valutazione diè accurata, dato che i ministri del governo parlano di come la Striscia sarà ripulita dagli arabi», ha detto Yaalon Le sue parole hanno scatenato diverse critiche all’interno del Paese, in particolare dal Likud, che ha definito le affermazioni «un regalo alla Corte penale internazionale e agli anti-israeliani».Gantz: «L’Idf asta combattendo dei terroristi e continuerà a farlo»Il leader del partito Unità Nazionale, Benny Gantz, ha negato che si tratti di, sostenendo che «l’Idf combatte i terroristi ae continuerà a farlo».