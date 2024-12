Ilfattoquotidiano.it - Il giorno della sentenza per Filippo Turetta: oggi i giudici decidono sull’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

È ilperaccusato di aver ucciso, con 75 coltellate, l’ex fidanzata. A poco più da un anno daldell’11 novembre 2023, la corte d’Assise di Venezia dovrà non tanto stabilire la responsabilità del reo confesso quanto la durata del carcere. Dovrà decidere se infliggere l’ergastolo – e se dunque sussistono le aggravantipremeditazione,crudeltà e dello stalking – oppure decretare che un ventiduenne non merita il “fine pena mai”, anche per la giovane età e l’assenza di precedenti. In aula sono attesi l’imputato e il papàvittima che, per la seconda volta, siederanno a pochi passi di distanza. Escluse dichiarazioni spontanee di, se il pm Andrea Petroni non farà brevi repliche, isi ritireranno in camera di consiglio per uscirne con una