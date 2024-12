Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Isa sulla sedicesima puntata

Probabilmente l’unica cosa che mi è rimasta impressa della (noiosa)deldi ieri, è lo sguardo, unito al tono di voce, da serial killer dei film horror splatter, che Jessica Morlacchi ha adottato nel parlare con Helena Prestes.Mamma mia, ma che paura, ma che è.No, vi giuro, io a un certo punto ero indecisa se ridere per la scena melodrammatica/cringe tirata su dalla cantante, o se spaventarmi e telefonare a mia mamma per chiederle di tranquillizzarmi per telefono così come cercò di tranquillizzarmi la prima volta che vidi It il pagliaccio (quel cacchio di clown che esce dal tombino è un trauma che mi porto dietro ancora oggi).No, dico, MA TUTTO APPOOOOSTO?Tutto bene, Jè? Hai bisogno di un aiuto, un supporto?No, facci sapere, perché ti giuro che sembri inquietante.