Cityrumors.it - Fiorello premiato a Londra: è suo il Rose d’Or Award. Perché il riconoscimento è un vanto europeo

Leggi su Cityrumors.it

ha ottenuto il. Il prestigioso premio dell’EBU che segna il massimoalla carriera per chi intrattiene.Rosariodovrà fare spazio sulla mensola di casa propria. Oltre ai Telegatti, cinque, che lo showman si vanta di aver vinto, è arrivato il. Questo premio è prestigiosissimo. In primis perchè arriva dae in secundisha una valenza internazionale. Il noto intrattenitore è come se avesse vinto i Mondiali dell’Intrattenimento.riceve ilalla carriera – cityrumors.itUn Oscar della categoria, ad assegnarlo è l’EBU. Ovvero l’European Broadcasting Union. Il premio, nello specifico, è alla carriera. Non solo, dunque, per quel che ha fatto nel passato recente con Viva Raidue, ma anche per i risultati ottenuti nel tempo.