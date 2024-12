Tuttivip.it - “Entra lei, top”. Grande Fratello, nuova inquilina famosa: Signorini sa che è la più amata

Ilprova a rilanciare con decisione la sua edizione 2024-2025, scegliendo di tornare alla programmazione del lunedì, da sempre la sua serata più performante. La strategia sembra già aver dato i suoi frutti: nella puntata di ieri sera, il reality show ha registrato un significativo balzo negli ascolti, guadagnando tre punti di share. Questo risultato non è solo attribuibile al cambio di giorno, ma anche all’arrivo di un volto iconico delle edizioni passate.Stiamo parlando di Maria Monsè, che ha fatto il suo ritorno nella casa in coppia con la figlia Perla Maria. Questo “effetto nostalgia” sembra destinato a diventare una vera e propria tendenza per i reality, che sempre più spesso puntano su vecchie glorie per riaccendere l’entusiasmo del pubblico. Non sorprende, dunque, che altre sorprese siano già in programma per le prossime settimane.