Colpo al regime di Maduro. La richiesta della Corte penale internazionale

“Dopo le elezioni di quest’anno, ho insistito nelle mie comunicazioni con il Venezuela e nelle dichiarazioni pubbliche sulla necessità di proteggere i diritti dei civili, inclusi i bambini, che devono essere liberati se sono stati arrestati per motivi politici o qualsiasi altra persona che protestava pacificamente”. Con questo appello Karim Khan, procuratore capo, ha chiesto lunedì al governo di Nicolasil rilascio dei minorenni e i cittadini arrestati per motivi politici in Venezuela. Laè stata presentata durante l’intervento nella riunione annuale dei Paesi membri.Khan ha spiegato che le ricerche indipendenticontinuano e che la mancanza di partecipazione da parte deldimette a rischio la possibilità di avere anche l’altra versione dei fatti.