Storia diplomatica | le relazioni storiche tra Italia e Canada

Leggi su Ildenaro.it

L’ambasciatore d’in Croazia, Paolo Trichilo, ha visitato l’azienda Euro Reflex d.o.o. a Osijek, interamente controllata dal Gruppo Yama di Reggio Emilia.L’Ambasciatore ha incontrato il direttore dello stabilimento Giorgio Fiori, interessandosi dell’andamento dell’impresa, al posizionamento dell’industria croata all’interno dell’UE e delle aspettative future per i numerosi cambiamenti e sfide che influenzeranno le attività industriali.Durante la visita Trichilo ha osservato con interesse i numerosi settori di lavoro di Euro Reflex d.o.o., dalle macchine laser ai robot di saldatura, alle attività di lavorazione meccanica e alla linea di verniciatura.Euro Reflex d.o.o. è stata fondata a Osijek nel 2005, impiega 73 dipendenti con un fatturato fino a 6 milioni di euro e produce componenti di carpenteria metallica principalmente per le macchine smontagomme per veicoli e cambi per veicoli da trasporto agricoli.