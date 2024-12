Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano: una legge da un solo articolo che uccide l’urbanistica e la Costituzione

La” che una maggioranza inedita – centrodestra insieme al Pd con il voto contrario di Avs e dei 5stelle – ha approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati ha un, ma è un colpo mortale per le nostre città e per l’architettura istituzionale della Repubblica.Lanon ha suscitato scandalo. L’opposizione culturale e sociale di una parte importante della società milanese non è stata ripresa da nessun giornale.il Fatto quotidiano per la penna di Gianni Barbacetto ha puntualmente informato l’opinione pubblica. Vediamo gli aspetti più aberranti della.Da quasi un anno la Magistratura milanese ha aperto inchieste su numerosi cantieri autorizzati dal comune disulla base di un’interpretazione disinvolta delle leggi. La Magistratura è intervenuta sulla base di circostanziate denunce da parte di cittadini che hanno visto nascere in breve tempo davanti alle loro finestre mostri di cemento di otto piani al posto di vecchi capannoni alti quattro metri.