Lapresse.it - Romania: Corte costituzionale convalida risultati primo turno presidenziali

Bucarest (), 2 dic. (LaPresse/AP) – Ladellahato ideldelle elezioni. La decisione, definitiva e unanime, è arrivata dopo aver chiesto all’Ufficio elettorale di ricontare e verificare tutti i 9,4 milioni di voti espressi aldelle elezioniche si sono tenute il 24 novembre. Idel riconteggio, richiesto per timori di brogli, dovevano essere inviati allail 1° dicembre. In una nota rilasciata prima della decisione del tribunale, l’Ufficio elettorale ha affermato che sono stati riconteggiati più di 8 milioni di voti e che “nessuno ha trovato alcuna ragione per mettere in discussione ifinali”.