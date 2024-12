Lanazione.it - L’Apuania si gode gli ottimi risultati. Falchi imbattibile

individuali e secondo posto nella classifica a squadre, perTennistavolo nel primo torneo regionale giovanile di Prato, valido per le qualificazioni ai campionati italiani. La società carrarese si è presentata alla manifestazione con sette atleti, accompagnati dal tecnico Massimo Petriccioli e da Stefano Di Rienzo. Nella gara under 21 successo di Emanuele(nella foto) che nel girone preliminare batte nell’ordine Emilio Brandini, Matteo Fantechi e Leonardo Fogli; nel tabellone ad eliminazione diretta supera Di Ponzio e Brandini, e alla fine di un percorso perfetto (5 vittorie) si impone nella categoria. Nella gara under 21 femminile bella vittoria di Matilde Bellatalla e terzo posto di Arianna Ussi. Nella gara under 11 l’esordiente Kasper Pulizzi non supera il girone iniziale.