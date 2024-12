.com - Firenze: denunciato compro oro abusivo. Sequestrati 11 orologi di lusso (valore 210mila euro)

Leggi su .com

La guardia di Finanza di, in collaborazione con il personale della questura fiorentina, nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, ha individuato, nel centro storico, un negoziante, che svolge attività di vendita di oggetti preziosi, che operava comeoro,, in modo del tutto, non essendo in possesso delle necessarie autorizzazioniL'articolooro11di) proviene daPost.