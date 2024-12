Cityrumors.it - Bonus INPS ai datori di lavoro che assumono beneficiari Adi: i dettagli

Leggi su Cityrumors.it

L’va in contrasto al tasso di disoccupazione e promette una tutti idiche decidono di assumereADIL’si impegna per cercare di favorire l’aumento del tasso di assunzione in Italia. In questi giorni, infatti, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha stabilito deiper tutti idiche decidono di impegnarsi per assumere nelle proprie aziende un determinato tipo di lavoratore.aidicheAdi: i– Cityrumors.itUn’iniziativa che, comunicata sul proprio sito ufficiale, ha lo scopo di venire incontro alle persone che hanno maggiore difficoltà nella reperibilità del, perché in condizioni complicate o perché provenienti da altri Paesi. In tal senso, si recente sono stati introdotti duedestinati propri a chi ha meno possibilità rispetto ad altri.