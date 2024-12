Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trento suona la nona sinfonia. Virtus e Olimpia ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 1° dicembre 2024 – Arriva anche la, armoniosadella Dolomiti Energia Trentino che non fa sconti neppure alNapoli, alla prima di Giorgio Valli sulla panchina dei partenopei: i ragazzi di coach Galbiati si sono imposti per 90-83 alla “Il T Quotidiano Arena”. Un successo su cui c’è la firma in calce di Anthony Lamb, miglior realizzatore della gara con 27 punti. Proprio una sua tripla, a meno di 3’ dalla fine, ha regalato la doppia cifra di vantaggio ai bianconeri che definitivamente spezzato il sostanziale equilibrio e messo le mani sui due punti. Bene nelle file trentine anche Myles Cale (17 punti) e Jordan Ford (13 punti), mentre a Napoli non sono bastati i 23 punti di Ben Bentil e i 18 di Leonardo Totè. Le principali sorprese di giornata ci sono invece le cadute di EA7 Emporio Armani Milano eSegafredo Bologna.