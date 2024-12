Oasport.it - Yohanes Chiappinelli firma il record italiano di maratona! Rimonta Aouani nel finale e batte Crippa, Sawe galattico

Leggi su Oasport.it

hato il nuovodi, correndo in 2h05:24 sulle strade di Valencia. L’azzurro si è reso protagonista di una bella seconda parte di gara, ha intensificato la propria azione negli ultimi dieci chilometri e ha così tagliato il traguardo in 13ma posizione, esultando per il risultato conseguito. Il 27enne allenato da Giuseppe Giambrone, originario dell’Etiopia e adottato da una famiglia senese quando aveva sette anni, aveva debuttato sulla distanza soltanto nella passata stagione a Siviglia (2h09:46) ed era poi stato undicesimo ai Mondiali: oggi ha migliorato il proprio personale di oltre quattro minuti.Il carabiniere, bronzo sui 3000 siepi agli Europei 2018, ha così abbassato di 42 secondi il precedente primato nazionale, che Yemanaveva timbrato lo scorso 18 febbraio a Siviglia (2h06:06).