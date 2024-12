Terzotemponapoli.com - Vanoli: Le Parole a DAZN Prima della Sfida con il Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il tecnico del Torino, Paolo, ha parlato ai microfoni dia pochi minuti dal fischio d’iniziocasalinga contro il, valida per la 14ª giornataSerie A 2024/2025. La partita, che si disputa allo stadio Olimpico Grande Torino, è cruciale per la formazione granata, che sta cercando di ritrovare il giusto slancio in campionato.ha fornito spunti interessanti riguardo la preparazionesquadra e le sfide che si trova ad affrontare.Coraggio e Cattiveria in AttaccoUna delle principali preoccupazioni del mister granata è la necessità di incrementare la pericolosità offensiva.ha sottolineato che la squadra sta cercando di semplificare il proprio gioco per arrivare più efficacemente in area avversaria. “In questo momento ci stiamo ancorando su cose semplici.