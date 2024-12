Ilrestodelcarlino.it - Shopping night tra luci e ombre. Il centro si accende, le luminarie no

di Luca Ravaglia Negozi aperti, musica, sconti e intrattenimento. La serata dedicata allonel cuore della città ha conquistato tanti cesenati, quelli che venerdì hanno scelto di godersi fino in fondo le opportunità del Black Friday in salsa romagnola, unendo alla spensieratezza degli acquisti, il piacere di trascorrere qualche ora in compagnia in una cornice inedita. C’è stata dunque soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento, ideato con l’intento di rilanciare l’immagine delstorico e con l’auspicio di coinvolgere una vasta platea di operatori commerciali. L’obiettivo è stato centrato e se è vero che partire col piede giusto vale sempre doppio, venerdì, con tanti negozi affollati e le strade frequentate da avventori di ogni età, chi per un giorno aveva deciso di prolungare l’orario di apertura, aveva valide ragioni per sorridere.