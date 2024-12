Primacampania.it - Pomigliano, nuovo sciopero Stellantis: domani Conte e M5S ed altri parlamentari al fianco degli operai davanti la fabbrica

D’ARCO –mattina l’ex premier Giuseppeincontrerà i lavoratori in protesta per il mancato rinnovo della commessa alla società Trasnova. Manifestazione prevista alle 6ai cancelli dell’impianto G.B. Vico.Una nuova giornata diè annunciata per, lunedì 3 dicembre, ad’Arco. La mobilitazione coinvolgerà i lavoratori dello stabilimentoG.B. Vico e quelli dell’indotto, in agitazione per il mancato rinnovo della commessa alla società Trasnova.A partire dalle 6 del mattino, la manifestazione prenderà il viaai cancelli dell’impianto, con la partecipazione di molti. Tra questi, spicca la presenza di Giuseppe, che insieme a una delegazione del Movimento 5 Stelle incontrerà i lavoratori per ascoltarne le ragioni e manifestare solidarietà.