Mignani del Frosinone non si fida | Puntiamo sulle nostre certezze

L’obiettivo dichiarato di Micheleè continuare la splendida striscia positiva iniziata dopo la batosta rimediata al Manuzzi dalla Sampdoria. Da allora sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi, l’ultimo sabato nel derby con la Reggiana, quasi una vittoria per come è maturato il risultato e per quanto il Cesena ha meritato. Oggi pomeriggio il Cavalluccio sarà di scena acontro la sorpresa negativa di stagione. Neoretrocessa dalla serie A, imbottita di individualità di assoluto valore per la serie B, la squadra ciociara è desolatamente ultima in classifica con 10 punti. Gara comunque insidiosa, nessuno può illudersi di aver gioco facile contro l’ultima della classe perché prima o poi ilpotrebbe rialzare la testa e ricominciare a macinare risultati. Infatti il tecnico bianconero, alla vigilia, non si fa illusioni.