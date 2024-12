Dilei.it - Maxima d’Olanda, le nuove foto ufficiali con le tre figlie: stili a confronto

ha vissuto un vero e proprio amore da favola con Re Guglielmo Alessandro, visto che i due si sono conosciuti, a Siviglia, durante una festa e si sono innamorati, prima ancora che lei sapesse chi lui fosse davvero. Da quest’amore travolgente sono nate tre: Amalia, Alexia e Ariane. Le tre bellissime Principesse olandesi sono già delle reginette di stile, visto che, in ogni loro uscita ufficiale, riescono a far emergere il loro particolare gusto in fatto di stile e, a volte, a oscurare perfino la madre, che ha sempre dimostrato di aver un suo personalissimo modo di vestirsi.Anche di recente, Amalia, Alexia e Arianehanno dimostrato le loro differenti personalità, posando accanto ai loro genitori nei ritrattiper le festività natalizie. Messe a, una vicino all’altra, le quattro donne hanno fatto vedere quattro diversi modi di concepire l’eleganza.