Giornata super a San Rossore Dieci corse si inizia alle 1130

Il mese di dicembre all’ippodromo comincia oggi con una sorpresa:e inizio11,30. La novità è determinata dalla necessità di recuperare le trein ostacoli (i premi “Doretto”, “Balorain”, “Bourak”) che erano programmate nel giovedì nel quale la riunione non fu disputata. Per il resto il programma in piano resta quello già indicato in calendario. Nella consueta offerta che Sanoffre ai puledri ancora maiden si propone il premio “Filiberto”, sulla distanza del doppio chilometro, con un nome in discreta evidenza: Elegant Power. Sarà difficile batterlo. Filiberto fu il figlio della famosa fattrice Picciola che vinse, destando grande scalpore, il premio “Pisa” del 1888 e, due mesi dopo, anche il Derby Reale. La corsa è sulla distanza del doppio chilometro. Un’altra corsa di buon interesse è il premio “Fidapa”, dedicato all’associazione che raccoglie quante aderiscoo alla Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.